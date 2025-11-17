حزب الجيل: تدخل الرئيس السيسي يعزز استقلالية الهيئة الوطنية ويضمن نزاهة الانتخابات

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان سلامة العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الدستور، يمثل خطوة مهمة، معربًا عن ترحيبه الكامل بها.

وأضاف قاسم، في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس تعكس دوره القيادي واهتمامه بتصحيح أي تجاوزات، مؤكّدًا حرصه على وجود حياة سياسية نشطة رغم التحديات الواقعية.

وأشار إلى أهمية حصول كل مندوب على نسخة من كشف الحصر العددي في اللجان الفرعية، معربًا عن شكره للرئيس على دعمه لهذا المطلب الذي يعزز الشفافية ويضمن حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن الحزب سيعرض كافة المخالفات التي تم رصدها خلال انتخابات مجلس الشيوخ والنواب في المرحلة الأولى أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والرأي العام، للتأكيد على مسؤولية الهيئة في إدارة العملية الانتخابية بعيدًا عن أي تدخلات قد تؤثر على التمثيل الحقيقي لأصوات الناخبين.

وأشار قاسم إلى أن استغلال الجمعيات الأهلية وقواعد بياناتها في الحملات الانتخابية يعد من الممارسات التي يجب مواجهتها، مشددًا على ضرورة تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة هذه الممارسات، خاصة في ظل مشهد استغلال فقر الحالات الاجتماعية في الحشد الانتخابي.

ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعة الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، مؤكّدًا أن فحص هذه الأحداث والفصل فيها من اختصاص الهيئة الوطنية وحدها بصفتها جهة مستقلة، وإعلان الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية لضمان رقابة فعالة وعدم تكرار التجاوزات في الجولات المقبلة.





