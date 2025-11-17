سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي في مباراة كاب فيردي.

ويلعب مصر وكاب فيردي، لتحديد المركز الثالث في بطولة العين الدولية في الإمارات.

ودخل مصطفى شوبير في الثواني الأخيرة من المباراة، بدلًا من محمد الشناوي.

وشوهد الشناوي وهو يبدي اعتراضه على خروجه من مباراة مصر أمام كاب فيردي، قبل أن يتدخل زميله أحمد الشناوي، وإبراهيم حسن مدير المنتخب ليحتوي غضب حارس مرمى الأهلي.

وكسب حسام حسن الرهان على مصطفى شوبير، الذي تصدى لركلتي ترجيح، ولم تهتز شباكه بعد ركلتين آخرتين خارج إطار المرمى.

وانتقلت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة مصر أمام أوزبكستان؛ من أجل إراحته.

وخسر منتخب مصر أمام أوبكستان بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي.