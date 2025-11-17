تغلب منتخب مصر على كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، مساء اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، ليحسم الفراعنة المركز الثالث في بطولة العين الودية.

وسجل منتخب كاب فيردي الهدف المبكر في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء احتسبتها حكمة اللقاء روضة المنصوري، إثر عرقلة محمد هاني للاعب هيليو فاريلا داخل منطقة الجزاء، وسجل الركلة بنجاح جاري رودريجيز.

وحاول منتخب مصر العودة في اللقاء وخلق أكثر من فرصة خطرة، ففي الدقيقة 30 حصل الفراعنة على مخالفة على حدود منطقة الجزاء سددها عمر مرموش بقوة، لكن حارس كاب فيردي تصدى للكرة ببراعة. وشهد الشوط الأول ضغطًا مصريًا مكثفًا، إلا أن النتيجة انتهت بتقدم كاب فيردي بهدف دون رد.

وبدأ المنتخب المصري الشوط الثاني ضاغطًا، ونجح عمر مرموش في إدراك التعادل في الدقيقة 57 بعد تمريرة ساحرة من محمد حمدي وضعته منفردًا بالمرمى، ليسجل هدفه الثامن مع منتخب مصر خلال 40 مباراة دولية، بعد أن سبق له التسجيل في شباك كاب فيردي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وفي الدقيقة 66، حاول منتخب مصر التقدم عن طريق أسامة فيصل، بعد متابعة كرة ارتدت من تسديدة مرموش، إلا أن الحكم روضة المنصوري رفضت احتساب الهدف بداعي وجود مخالفة على فيصل.

وكثف الفراعنة من محاولاتهم على مدار الشوط الثاني، حيث أضاع مرموش ورأسية رامي ربيعة أكثر من فرصة هدف محقق، فيما تصدى محمد الشناوي ببراعة لتسديدة كاب فيردي في الدقيقة 81، وأخرج الدفاع محاولة هدف محقق للفراعنة في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 وتتجه إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، نجح منتخب مصر في حسم الفوز بنتيجة 2-0، وحصل على المركز الثالث في البطولة، بينما تقام المباراة النهائية غدًا الثلاثاء بين منتخبي إيران وأوزبكستان.

وتأتي مشاركة مصر في بطولة العين الودية ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا 2025، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.