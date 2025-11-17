 الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية التصريحات الخطيرة ضد عباس والقيادة الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 8:28 م القاهرة
الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية التصريحات الخطيرة ضد عباس والقيادة الفلسطينية

نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 8:09 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 8:09 م

حمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية الصادرة عن ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وضد القيادة الفلسطينية، معتبرة هذه التصريحات دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة.

وقالت الرئاسة في بيان لها: "نعبر عن إدانتنا الشديدة ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الرئاسة أنها تطالب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدة أن هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليًا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

