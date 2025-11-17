مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين قرب المدينة المنورة

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المعتمرين الهنود الذين وافتهم المنية على مشارف المدينة المنورة أثناء رحلتهم المباركة لأداء مناسك العمرة.

وتوجه مفتي الجمهورية إلى المولى عزَّ وجلَّ بالدعاء أن يرحم المتوفين رحمةً واسعة، وأن يجعلهم في زمرة عباده الصالحين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن إدارة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عقر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إدارة المرور قد باشرت اليوم حادثاً مرورياً نتج عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة ركاب.

وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة الهندية أن حافلة كانت تقل معتمرين هنوداً تعرّضت لحادث ليلاً بالقرب من المدينة المنورة، ما أسفر عن مقتل 45 من الركاب.