أطلقت شركة ديزني أول تريلر دعائي للنسخة الحية من الفيلم الشهير Moana، إذ يتم عرضه في صالات السينما يوم ١٠ يوليو ٢٠٢٦.

وأعلنت مجلة فارايتي الأمريكية عن التريلر ونشرته بشكل رسمي، فيما أكد التريلر أن الفيلم مستوحى بالكامل من عالم موانا، وتجري أحداثه على جزيرة في المحيط، وظهر دواين جونسون بظهره فقط.

النسخة الحية من الفيلم تقوم ببطولتها الفنانة كاثرين لاغايا ودواين جونسون الشهير بـ The Rock، والفيلم من إخراج توماس كايل.

وكانت أول نسخة من الفيلم ظهرت في شكل تحريك عام ٢٠١٦، وتدور أحداثه حول فتاة بولينيزية شجاعة تختبرها الأمواج لتذهب في رحلة عبر المحيط لإنقاذ شعبها من تهديد مظلم، فتسافر للعثور على نصف الإله ماوي لإجباره على إعادة قلب الآلهة تي فيتي، مما يعيد الحياة والخير إلى أرضها.

كما تواجه خلال رحلتها وحوشًا أسطورية، وتتعلم عن قوتها الخاصة وتاريخ شعبها من البحارة.

وقام دواين جونسون في فيلم التحريك السابق بالأداء الصوتي لشخصية ماوي، وهي نفس الشخصية التي يجسدها في النسخة الحية من الفيلم.

ووقت عرض نسخة التحريك عام ٢٠١٦ حقق موانا نجاحًا عالميًا ساحقًا، وحصد في شباك التذاكر العالمي إيرادًا تجاوز مليار دولار أمريكي.