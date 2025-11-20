فيلم بنات الباشا يحقق إقبالا جماهيريا في عروضه الأولى بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن المخرج ماندو العدل، نفاد تذاكر فيلمه الجديد "بنات الباشا"، بعرضيه الأول وعروض الإعادة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم اليوم بالمسرح الكبيرة بدار الأوبرا المصرية، الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى إعادة عرضه في 19 نوفمبر الجاري الساعة السادسة مساء في سينما الزمالك، وإعادته مرة أخرى يوم 20 نوفمبر، في التاسعة مساء بسينما فوكس 1 في مول مصر.

وفيلم بنات الباشا بطولة: زينة، وصابرين، وناهد السباعي، وأحمد مجدي، ومريم الخشت، وتارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر.

والفيلم معالجة سينمائية عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، وصادرة عن دار الشروق، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب، ومونتاج داليا الناصر.

ويعرض الفيلم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46، ويشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، وينافس مع 8 أفلام أخرى في نفس القسم.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات الباشا" التريلر الرسمي للعمل، قبل ساعات من عرضه، الذي تتصدره الفنانة زينة، كاشفًا عن أجواء مشحونة بالغموض والإثارة سيطرت على أغلب لقطاته.

وتدور أحداث الفيلم داخل صالون تجميل بمدينة طنطا، حول مجموعة من السيدات وعلاقاتهم المتداخلة فيما بينهم وبين صاحب الصالون الذي يجسد دوره أحمد مجدي، وتتعقد الأمور مع وقوع حادث وفاة مأساوي مفاجئ داخل المكان.