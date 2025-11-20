تموين القاهرة يضبط 52 شيكارة دقيق مدعم لبيعها في السوق السوداء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مديرية التموين بالقاهرة، عن ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء، خلال حملة تفتيشية مكبرة شنتها المديرية.

وأشرف على تنفيذ الحملة عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية تموين القاهرة، وشيماء عمر وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية، ومحى إسماعيل وكيل المديرية لشئون التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير مخالفات تموينية أخرى للمخابز البلدية منها ارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود قائمة مواعيد وغلق المخبز وعدم نظافة معجن .

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 180 مخالفة تموينية منهم 95 محضر إثبات حالة مابين نقص وزن ومواصفات وبيع بازيد بالنسبة للمخابزالبلدية وعدد 85 محضر للاسواق مابين عرض سلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد وعرض سلع منتهية الصلاحية.

وقد شملت المضبوطات الكميات التالية (عدد 4طن دقيق بلدى )، (عدد 1000كجم لحوم ودواجن ومصنعاتها)، (عدد 1000كجم سكر وأرز (عدد 605كجم سمن )، (عدد 300علبة سجاير ).