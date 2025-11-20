تُختتم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر، وسط حضور كبير من صناع السينما العالمية والإفريقية، والمصرية؛ حيث يشارك في المهرجان 61 فيلما قصيرا يمثلون 31 دولة، بينها مصر.

وقال عزالدين عرقاب، رئيس المهرجان، إن الدورة الأولى تحتضن السينما الإفريقية عبر استضافة دولة السنغال كضيف شرف، موضحا أن هذه التظاهرة السينمائية الجديدة المخصصه للفيلم القصير تنظم برعاية وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.

وأضاف عرقاب، أن تنظيم الدورة الأولى للمهرجان بمثابة "تحدٍ سينمائي ومسئولية"، موضحا أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المخرجين الشباب، وتعزيز التبادل وبناء جسور ثقافية، وتشجيع الإنتاجات المشتركة بين المهنيين الأفارقة والدوليين، وكذا التأهيل عبر ورشات ودورات "ماستر كلاس".

وأشار عرقاب، إلى استقبال المهرجان 61 فيلما من 31 بلدا، منها 19 فيلما روائيا قصيرا و13 فيلما وثائقيا قصيرا، بالإضافة إلى 15 فيلما وطنيا قصيرا، تتنافس جميعها على الجائزة الكبرى "قورارة الذهبي"، إلى جانب برمجة 6 أفلام جزائرية قصيرة ضمن قسم "بطاقة بيضاء"، وذلك تحت إشراف المخرج عبدالنور زحزاح، فضلا عن تخصيص 5 عروض لأفلام قصيرة سنغالية.

واستقبلت مسابقة الأفلام القصيرة الوثائقية أعمالا تبحث في قضايا اجتماعية وثقافية برؤية جمالية ومعرفية، حيث يتم تقييمها وفق تأثيرها ومدى قدرتها على تقديم قراءة جديدة للواقع.

ترأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج التونسي أمين بوخريص، صاحب فيلم "مراسل الحرب"، الذي عرض في أكثر من 70 مهرجانا دوليا وفاز بعدة جوائز.

وشاركت في اللجنة المصرية جيهان الطاهري، إحدى أبرز أسماء السينما الوثائقية العربية والإفريقية، وعضو أكاديمية الأوسكار منذ عام 2017، وصاحبة أفلام معروفة عن التاريخ والسياسة والذاكرة.

كما ضمتِ اللجنة الصحفية والمخرجة السنغالية مام ووري ثيوبو، المهتمة بقضايا الفئات الهشة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة شركة "سوبالو ميديا جروب"، إلى جانب المخرج الجزائري محمد لطرش، مؤسس "صورة فيلمز"، وصاحب وثائقيات حول الذاكرة والشخصيات التاريخية، من بينها فيلم "البحث عن الأمير عبدالقادر".