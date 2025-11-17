السكة الحديد تنفذ خطة تطوير شاملة لأسطول الجرارات لتعزيز الكفاءة والسلامة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تنفذ منذ عام 2014 واحدة من أضخم عمليات التطوير والتحديث لأسطول الجرارات في تاريخها، في إطار خطط الدولة للنهوض بخدمات النقل السككي وتحسين مستوى التشغيل اليومي على الشبكة.

وأوضحت الهيئة، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الجرارات داخل الهيئة عام 2014 كان يبلغ 810 جرارات، إلا أن الصالح منها للتشغيل لم يتجاوز 530 جرارًا فقط، بنسبة صلاحية وصلت إلى 65%، ما أبرز الحاجة الماسة لإطلاق برنامج شامل لرفع كفاءة الجرارات وتعزيز الاعتمادية عليها في تشغيل القطارات.

وأشارت الهيئة إلى توريد 210 جرارات جديدة من شركة جنرال إلكتريك، إلى جانب تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل الجرارات القائمة شمل حتى الآن تأهيل 101 جرار، ضمن خطة أكبر تستهدف إعادة تأهيل 400 جرار بالكامل.

وأضافت أنها تعاقدت مع شركة PRL لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 100 جرار آخر، إلى جانب تقديم خدمات دعم فني لـ141 جرارًا لمدة خمس سنوات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لهذه الجرارات لمدة 15 عامًا لضمان استدامة كفاءتها التشغيلية.

ولفتت الهيئة إلى أن أعمال التطوير لم تقتصر على دعم الأسطول فنيًا فقط، بل شملت رفع مهارات الكوادر المصرية العاملة في الصيانة والتشغيل، مشيرة إلى أنه جاري التعاقد مع شركة APD لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 180 جرارًا، مع برنامج لنقل الخبرات العالمية إلى المهندسين والفنيين المصريين لتعزيز القدرة المحلية على إدارة منظومات الجر الحديثة.

وأكدت الهيئة أن خطة التطوير الشاملة أسهمت في رفع كفاءة أسطول الجر بشكل واضح، ما انعكس على زيادة عدد الرحلات اليومية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، كما دعمت قدرة الهيئة على تشغيل قطارات الركاب والبضائع بكفاءة أعلى، وتعزيز مستوى الأمان على الشبكة ضمن مسيرة التحديث التي شهدتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن تطوير الجرارات يمثل أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة لتحديث السكة الحديد، لبناء منظومة نقل حديثة ومتطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة وتدعم حركة التنمية في مختلف محافظات مصر.