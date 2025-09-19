فرانكفورت يكتسح جالطة سراي بخماسية في دوري أبطال أوروبا

افتتح آينتراخت فرانكفورت مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه.

وحقق فرانكفورت انتصارا كاسحا 5 / 1 على ضيفه جالطة سراي التركي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبادر جالطة سراي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق يونس أكجون، لكن زميله دافينسون سانشيز أحرز هدف التعادل لآينتراخت فرانكفورت بالخطأ في مرمى فريقه التركي في الدقيقة 37.

وأضاف كان أوزون الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز ويلفرد سينجو، لاعب جالطة سراي، هدفا عكسيا آخر لمصلحة الفريق الألماني بعدها بدقيقتين

وواصل فرانكفورت فرض هيمنته على اللقاء، بعدما أضاف لاعباه جوناثان بوركاردت وأنسجار كناوف الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و75 على الترتيب.

وكان فرانكفورت أقام حفل وداع، قبل انطلاق اللقاء، لحارس مرماه السابق كيفن تراب، الذي نال الكثير من الهتافات والتصفيق الحار من جانب الجماهير، التي احتشدت في المدرجات.