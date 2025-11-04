إنفيديا ودويتشه تيليكوم تعتزمان بناء مركز بيانات ذكاء اصطناعي بمليار يورو في ميونيخ

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم، تيموثيوس هوتجيس، اليوم الثلاثاء أن الشركة تُبذل جهودا كبيرة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تتعاون مع شركة إنفيديا الأمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية لبناء مركز بيانات في ميونيخ بتكلفة مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وقال هوتجيس: "بدون الذكاء الاصطناعي، ننسى الصناعة. بدون الذكاء الاصطناعي، ننسى ألمانيا كمكان للأعمال"، مضيفا أن البيانات التي سيعالجها مركز ميونيخ المنتظر ستبقى بالكامل داخل ألمانيا.

وأضاف أن التكنولوجيا نفسها ستأتي من ألمانيا والولايات المتحدة، قائلا إن المشروع المشترك سيزيل أي ذريعة للشركات الأوروبية لتأخير تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

يذكر أن إنفيديا، الموجود مقرها وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، هي الشركة الرائدة عالميا في إنتاج الرقائق عالية الأداء المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

من ناحيته، أشاد وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرغر، بالمبادرة واصفا إياها بـ"يوم عظيم لألمانيا وأوروبا"، وقال إن هذا الاستثمار خطوة نحو "اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي بشكل حاسم".

وذكرت شركة دويتشه تيليكوم، التي تُشغّل بالفعل أكثر من 180 مركز بيانات حول العالم وتُقدّم خدمات حوسبة سحابية تقليدية بالشراكة مع جوجل كلاود وأمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت أزور، بأن موقع ميونيخ يمثل بداية استراتيجية أوسع نطاقًا للذكاء الاصطناعي.

وتأمل الشركة أن يكون هذا المرفق جزءا من برنامج تمويل رئيسي للاتحاد الأوروبي لما يسمى "مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة" - وهي مراكز بيانات ضخمة تضم أكثر من 100 ألف وحدة معالجة رسومات متخصصة. وسيبدأ موقع ميونيخ بحوالي 10 آلاف وحدة من هذا النوع.

وسيستهدف مركز بيانات الذكاء الاصطناعي البافاري التابع لشركة دويتشه تيليكوم في المقام الأول العملاء الصناعيين. ومن بين الشركاء الأوائل شركة أنظمة الإنسان الآلي أجايل روبوتس، وشركة برمجيات المؤسسات إس.أيه.بي ومجموعة دويتشه بنك المصرفية.