زعيمة البديل الألماني: لم أتخذ قرارا بعد بشأن زيارة الحزب الجمهوري الأمريكي

صرحت أليس فايدل، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بأنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن القيام بزيارة محتملة إلى الحزب الجمهوري الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ردها على أسئلة الصحفيين في برلين، قالت فايدل إنها تتلقى عددًا كبيرًا من الدعوات من واشنطن، وأردفت:" وهذه الدعوات محل فحص، كلا على حدة، وعند استكمال عملية لافحص، سأبلغكم في العام المقبل إلى أين ومع من سأقوم بالزيارة."

ورفضت فايدل الرد على سؤال حول ما إذا كان جرى التخطيط لشيء ما بشكل محدد.

وكانت السياسية الجمهورية وعضوة الكونجرس الأمريكي، آنا بولينا لونا، وجّهت نهاية أكتوبر الماضي دعوة إلى فايدل عبر منصة إكس لزيارة واشنطن، واقترحت عليها القدوم مع وفد من حزب البديل. وقالت لونا إنها وأعضاء آخرين في الكونجرس سيرحبون باستقبالها.

ووجهت فايدل الشكر إلى لونا على "الدعوة اللطيفة"، وأكدت أنها ستتواصل معها لمعرفة كيفية تلبية الدعوة. وردت لونا قائلة إنها تتطلع إلى اللقاء، فأجابتها فايدل بكلمة: "رائع".

كان عدد من قادة حزب البديل (صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني) زاروا الولايات المتحدة مؤخرًا، من بينهم بياتريكس فون شتورخ وماركوس فرونماير، وهما نائبا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.

كما التقت لونا مؤخرًا في واشنطن بعضوة البرلمان الألماني عن البديل، آنا راترت، وفق ما أعلن الطرفان عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرتين أيضًا إلى احتمال عقد لقاءات أخرى في ديسمبر المقبل.

ويوضح حزب البديل أن له اتصالات مع إدارة الرئيس ترامب ومع الحزب الجمهوري. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعرب علنًا عن دعمه للحزب قبل الانتخابات البرلمانية الألمانية، كما التقى فايدل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

يشار إلى أن تينو شروبالا الذي يشارك فايدل في رئاسة الحزب، كان توجه إلى واشنطن في يناير الماضي مع عدد من أعضاء الحزب لحضور مراسم تنصيب ترامب.