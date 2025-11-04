أمين عام الأمم المتحدة: مجلس الأمن يحتاج لإصلاحات ويجب منع استخدام الفيتو في حالات معينة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مجلس الأمن يحتاج لإصلاحات، منوهًا أنه لا يتجاوب مع الاحتياجات الحالية.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن بعض القوى الكبرى ضالعة في النزاعات الدولية، مشددًا على ضرورة منع استخدام حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن في حالات معينة.

وأعرب عن شكوكه في استعداد القوى الكبرى للتخلي عن حق النقض في مجلس الأمن، واصفًا المسألة بـ«المعضلة».

وفي سياق آخر، وصف الأمين العام الوضع في قطاع غزة بأنه «هش للغاية»، قائلًا إن «المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تواجه عقبات».

وأشار إلى أن «الأمم المتحدة هي الجهة صاحبة التفويض فيما يتعلق بقوة الاستقرار في غزة».

وذكر أن «إسرائيل اضطرت اضطرارًا لوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكدًا ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

ونوه أن «إسرائيل تضع العقبات أمام إيصال المساعدات لقطاع غزة»، مضيفًا: «المساعدات لقطاع غزة تحسنت لكن ما زلنا بعيدين عن توفير الحد الأدنى الضروري».

واستطرد: «سنبقى في قطاع غزة ولن نتخلى عن الفلسطينيين فيه، ونحو 400 من عمال الإغاثة قتلوا في قطاع غزة وهذا لا يمكن السكوت عنه».