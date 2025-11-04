النائب حازم الجندي: مصر موقفها ثابت في دعم القضية الفلسطينية والعمل علي إعادة إعمار قطاع غزة

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر ستظل هي السند التاريخي الأول والأهم للقضية الفلسطينية، وتضطلع نحو مسؤوليتها القومية والوطنية في مساندة غزة وأهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومحاولات الكيان الصهيوني لتنفيذ مخطط ضرب الشرق الأوسط وتصفية القضية بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الجندي في بيان له، أن مصر موقفها ثابت في دعم أهالى غزة والعمل علي إعادة إعمار القطاع، كما انها لا تكتفي بدورها الدبلوماسي وتبنيها القضية في المحافل الدولية فقط، بل تعمل بكل جهد للدفاع عن حقوق الشعب الشقيق في إقامة دولته ذات سيادة مستقلة والوقوف في مواجهة الاحتلال ومخططاته الشيطانية، وتابع، القاهرة تعمل أيضا على توفير واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفتح معبر رفح دون انقطاع لإدخال الدعم الضروري، إلى جانب مجهوداتها الدبلوماسية المستمرة على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتخفيف المعاناة عن كاهل الفلسطينيين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لن تحيد عن موقفها تجاه القضية والعمل على دعم أمن واستقرار المنطقة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات التطهير العرقية التي واجهها الفلسطينيون والتي تمثل جريمة عرقية وإرهابية تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية وتخالف القوانين الإنسانية والدولية.

وتابع: مصر ستواصل بثبات وعزيمة لا تلين أداء دورها الريادي والقومي، ولن تنجح أي محاولات يائسة في النيل منها، وستبقى الدرع الحامي لأمتها العربية والداعم الرئيسي لكل قضاياها العادلة تحت قيادة وطنية تتمتع بالوعي والإدراك الكامل للتحديات الراهنة.