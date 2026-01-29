روسيا تعرض على الإمارات بناء محطات طاقة نووية لها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت روسيا على دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء محطات كبيرة وصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، بحسب مسئول في شركة «روس آتوم» النووية الروسية المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، اليوم الخميس، عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية، القول إن موسكو عرضت بناء محطات كبيرة وصغيرة في الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.

وقال بوتين خلال الاجتماع، إن «الشراكة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل ديناميكي ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين».

وأضاف الرئيس الروسي أن «موسكو تقدّر عاليًا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية».

وقال بوتين إن «الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد».

وأعلن أن موسكو وأبوظبي لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد رئيس الإمارات لبوتين التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.

ووفقا لرئيس دولة الإمارات، فإن «العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة».

ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.