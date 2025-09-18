يواجه إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، انتكاسة جديدة، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

لم يهنأ إمام عاشور بعودته للملاعب بعد غياب طويل دام ثلاثة أشهر بسبب عملية جراحية نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، منتصف يونيو الماضي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية

شارك إمام عاشور بديلا في مباراة الأهلي وإنبي، يوم الأحد الماضي، لكنه أصيب بعدوى ڤيروسية أدت إلى احتجازه في المستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة مع إجراء فحوصات طبية شاملة على باقي زملائه اللاعبين والجهاز الفني في اليوم التالي للمباراة، تحسبا لانتشار العدوى داخل صفوف الفريق.

ولكن قناة (الأهلي) أشارت مساء الأربعاء إلى أن اللاعب بحاجة لمدة شهر على الأقل، لأن التعافي من العدوى الفيروسية يحتاج لفترة.

ووفقا لهذه المدة، فإن إمام عاشور سيغيب عن صفوف الأهلي في 5 مباريات على الأقل، أبرزها لقاء القمة أمام الزمالك، المقرر له يوم 29 سبتمبر الجاري.

سيلعب الأهلي خلال الفترة المحتملة لغياب إمام عاشور أمام سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، ثم سيلاقي حرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية، إضافة إلى ذهاب دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا، وذلك أيام 23 و29 سبتمبر و5 و17 أكتوبر المقبل.

كما أن غياب إمام عاشور لهذه الفترة، يغلق الباب أمام عودته مجددا لصفوف منتخب مصر بعد تقدمه باعتذار رسمي لحسام حسن المدير الفني للفريق.

وتتزامن كبوة إمام عاشور الجديدة مع استعداد منتخب مصر لحسم بطاقة تأهله رسميا لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحتاج منتخب مصر لنقطتين على الأقل من آخر جولتين في المجموعة الأولى عندما يلاقي جيبوتي وغينيا بيساو في منتصف أكتوبر المقبل.