أمن المقاومة الفلسطينية يحذر من جمعية المجد ويبرز ما تفعله بغزة

حذرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقــــاومة الفلسطينية، مما تعرف بـ"جمعية المجد".

وقالت المنصة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الجمعية تشكّل غطاءً تشغيليًا لجهات معادية تعمل على استغلال الظروف الإنسانية في قطاع غزة، عبر تقديم عروض وهمية تتعلق بالمغادرة أو توفير ممرات آمنة، بهدف الوصول إلى بيانات المواطنين واستثمارها في أنشطة تجسسية.

وأضاف البيان: "تبيّن من خلال المتابعة الأمنية أن هذه الجهة تُدار من عناصر ذات ارتباط مباشر بالاحتلال، وتتحرك خارج أي إطار رسمي، بما يجعل التعامل معها تهديدًا صريحًا لأمن الفرد والمجتمع".

ودعت المنصة، لمنع التواصل مع هذه الجمعية أو إرسال أي بيانات أو وثائق لها.

وذكرت المنصة في بيانها: «على كل من يتلقى منها رسائل أو اتصالات عليه الإبلاغ الفوري عبر القنوات الأمنية المعروفة».

وأشارت إلى أن أي تعامل مع جهات غير رسمية في ملف السفر أو الإخلاء يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الشخصي ولأمن المجتمع ككل.

وشددت على العامل بجدية مع هذا الملف بجدّية كاملة، موضحًا أن أي تورط في التعاون مع هذه الجهة سيُنظر إليه باعتباره تعاملًا مع طرف معادٍ مهما كانت الذريعة.