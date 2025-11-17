زيدان يعود للتدريب من بوابة منتخب فرنسا

توصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى اتفاق مع الأسطورة زين الدين زيدان، نجم المنتخب الفرنسي السابق، لتولي تدريب المنتخب خلفًا لديدييه ديشامب.

وبعد أكثر من أربع سنوات على رحيله عن ريال مدريد، يستعد زيدان للعودة إلى عالم التدريب عقب نهائيات كأس العالم المقبلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة آس.

وسيخلف زيدان المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، بعد انتهاء البطولة. وقد أكد ديشامب أن هذه النسخة ستكون آخر ظهور له على رأس الجهاز الفني لفرنسا.

وقال ديشامب لقناة TF1: "في عام 2026 سيكون كل شيء قد انتهى".

وأضاف: "الأمور واضحة تمامًا في ذهني. لقد قضيت وقتي بنفس الرغبة والشغف للحفاظ على فرنسا في أعلى المستويات، لكن عام 2026 وقت مناسب جدًا للتوقف".

وتابع: "على الإنسان أن يعرف متى يقول توقف، فهناك حياة بعد ذلك. والأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت طوال سنوات عديدة".