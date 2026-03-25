متحدث مقر خاتم الأنبياء ساخرا من حديث واشنطن عن التفاوض: الأمريكيون يتفاوضون مع أنفسهم

سخر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، من حديث الولايات المتحدة بشأن وجود مفاوضات لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأمريكيين "يتفاوضون مع أنفسهم فقط".

وأدلى العقيد إبراهيم ذو الفقاري، بهذه التصريحات في تسجيل مصور بُث عبر التلفزيون الرسمي.

وقال: "القوة الاستراتيجية التي كنتم تتحدثون عنها تحولت إلى فشل استراتيجي. من يدعي أنه قوة عظمى عالمية كان سيخرج من هذا المأزق لو استطاع. لا تزينوا هزيمتكم باتفاق. لقد انتهى زمن وعودكم الفارغة".

وأضاف: "هل وصلت خلافاتكم الداخلية إلى حد أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟".

وجاءت تصريحات ذو الفقاري بعد وقت قصير من إرسال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 15 بندا لوقف إطلاق النار إلى إيران عبر باكستان.

وقال: "كانت كلمتنا الأولى والأخيرة واحدة منذ اليوم الأول، وستبقى كذلك: من هم مثلنا لن يتوصلوا إلى اتفاق مع من هم مثلكم. لا الآن ولا في أي وقت".