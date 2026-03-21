مقر خاتم الأنبياء المركزي: سنضرب رأس الخيمة في الإمارات في حال تكرار أي عدوان

أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، أنه في حال تكرار أي عدوان من أراضي الإمارات ضد الجزر (أبو موسى، وطنب الكبرى)، فإن الجيش سيضع منطقة رأس الخيمة تحت الضربات.



وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: "كما أعلنا سابقا وأثبتنا ذلك عمليا، فإننا سنهاجم منطلق أي عدوان يستهدف أراضينا وسيادتنا الوطنية".



وأضاف: "نحذر دولة الإمارات، في حال تكرار أي عدوان من أراضيها ضد الجزر الإيرانية (أبو موسى، وطنب الكبرى) في الخليج، فإن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة ستضع منطقة رأس الخيمة في الإمارات تحت ضرباتها الساحقة".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، بينما يواصل الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مع دخول الحرب يومها الـ22 في سياق متصاعد.

هذا وحذر الجيش الإيراني، يوم الجمعة، من أن "المتنزهات والمناطق الترفيهية والمقاصد السياحية حول العالم لن تكون آمنة للأعداء".