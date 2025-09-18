محمود محيي الدين: على الدولة تسريع وتيرة حياة كريمة وبرنامج الطروحات

طالب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، باستمرار مبادرة "حياة كريمة" وتدعيمها وتمويلها، مؤكدا أنها مبادرة معتبرة ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، تكافح الفقر وتوفر الاحتياجات الأساسية لعموم الناس، وترتقي بالتعليم والرعاية الصحية، وتنفذ مشروعات حياتية رئيسية لأهالي القرى والمدن الأصغر، كما أنها تدعم الأولى بالرعاية والمساندة، وتحشد من أجل هذه المجالات أبناء الطبقة الوسطى.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مبادرة "حياة كريمة" تشهد الحشد والتعبئة للفقراء من خلال أبناء الطبقة الوسطى، دون أن يكون ذلك قائما على أي مؤسسة دولية، وإنما تبنتها القيادة السياسية بشكل مباشر.

وتابع أن مصر تحتاج إلى برنامج تنفيذي يكون أكثر تفوقا وشمولا من برنامج صندوق النقد الدولي في مجالات استقرار الاقتصاد الكلي، ويركز على الاستثمار الخاص والتصدير كأسس للتنمية.

وأوضح أن التنافس العالمي بين الصين والهند وأمريكا وأوروبا يقوم على جناحين أساسيين، هما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من جانب، والاقتصاد الأخضر والاستدامة من جانب آخر، ومع ذلك ستظل هناك آثار اجتماعية تحتاج إلى رعاية ودعم وتضامن.

ولفت إلى أهمية تسريع وتيرة مبادرة "حياة كريمة" بكامل مكوناتها، واستكمال وتسريع نظام التأمين الصحي الشامل والارتقاء بالتعليم، بما يضمن للمواطن المصري معرفة أوجه إنفاق الدولة دون الحاجة إلى الإنفاق من جيبه الخاص كما يحدث حاليا.

وأردف أن على الدولة بدلا من مزاحمة القطاع الخاص في مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أن تسرع برنامج الطروحات، بما يعني تسوية أرض الملعب، والعمل وفق قواعد التشغيل والمنافسة ودفع الضرائب والجمارك والحصول على التمويل والأراضي.

وأكد أن القوانين التي صدرت في هذا الشأن يجب أن تُفعّل، وأن تخضع جميعها لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، قائلا إن هذه المنافسة ستحقق في النهاية المطلوب لصالح عموم الناس.