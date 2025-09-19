حقق نيوم انتصاره الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

ويدين نيوم بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه عبدالملك العييري، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28، فيما أنهى الأخدود اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوان سيباستيان بيدروزا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوم، الذي حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل خسارة وحيدة، إلى 6 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، بقي الأخدود في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، مواصلا انطلاقته السيئة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عقب خسارته في مبارياته الثلاث الأولى.