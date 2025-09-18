أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وسيراميكا، يوم الجمعة، في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة اللقاء للحكم محمود وفا، يساعده سامي هلهل ويوسف البساطي، ومعهما عبد الرحمن صالح حكما رابعا.

ويتواجد الثنائي طارق مجدي وحسام عزب في غرفة تقنية الفيديو "فار".

ويعد محمود وفا، المولود في عام 1990، بمحافظة كفر الشيخ من الوجوه الشابة، حيث كان لاعبا درجة رابعة في نادي البرلس، مسقط رأسه، واعتزل كرة القدم عام 2015.

وسبق أن أدار "وفا" عددا من اللقاءات المحلية في الموسمين الماضيين أبرزها نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في نهائي كأس الرابطة.

وأدار محمود وفا 28 مباراة في بطولة الدوري منها 3 مباريات هذا الموسم، وذلك منذ بداية مسيرته في موسم 2017-2018، ولم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي.

وجمع الاهلي 6 نقاط من 5 مباريات، بينما جمع سيراميكا 10 نقاط من 5 مباريات أيضا.