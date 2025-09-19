عمرو يوسف: مؤلف «درويش» عرض عليّ الفكرة ليعطيها لممثل آخر فتمسكت بها

قال الفنان عمرو يوسف، إن فكرة فيلم «درويش» عُرضت عليه للمرة الأولى قبل أربع سنوات، حتى قبل عرض فيلم «شقو»، مشيرا إلى أن الفيلمين من تأليف وسام صبري.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» أن : «وسام أخبرني بالفكرة وكان يرى أنها تصلح لممثل آخر، لكن أخبرته بأنها أعجبتني وأريد أن أقدمها؛ لكن ليس الآن».

وأشار إلى مطالبته بالفيلم بعد النجاح الذي حققه فيلم «شقو»، مضيفا أن إنتاج فيلم بتلك الضخامة والتكلفة كان تحديًا كبيرًا، لافتا إلى تحمس فريق الإنتاج للمشروع والإجماع على إسناد مهمة الإخراج لوليد الحلفاوي.

وأضاف مازحًا: «بدأنا تصوير درويش، دينا الشربيني ذهبت لتصوير مسلسل كامل العدد وفيلم آخر، وعادت بعدها لتستكمل مشاهدها معنا الفيلم، صورنا الفيلم سنة».

من جانبها عبرت الفنانة دينا الشربيني، عن حبها لشخصية «زبيدة العالمة» التي تجسدها في الفيلم منذ اللحظة الأولى لقراءتها، مشيرة إلى تحمسها لتقديم عمل يعيد إحياء فترة الأربعينات بإنتاج ضخم وفريق عمل متميز.

من جانبه، أثنى المخرج وليد الحلفاوي على احترافية دينا الشربيني، مؤكدا أنها لا تلتفت لمسألة مساحة الأدوار أو البطولة النسائية الثانية، وتركز على جودة الدور الذي تقدمه.

وفيلم «درويش» من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج محمد حفظي وممدوح سبع.

وتدور أحداث «درويش» حول مُحتال يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، إذ يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.