وزير خارجية تركيا يرحب بتأسيس تحالف عربي إسلامي: نأمل أن نراه في حياتنا

رحب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بفكرة تأسيس تحالف عربي إسلامي قوي لمواجهة التحديات الإقليمية.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر»: «هذا يمكن أن يحدث، هناك نماذج الاتحاد الأوروبي والناتو، الكثير من دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية استقرت أحوالها، ويمكن السير نحو نظام سياسي متكامل، هناك استقرار في مصر والخليج والأردن وتركيا، وهناك دول كبيرة مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وإيران يمكن أن تجتمع وتضع إرادة واحدة».

وشدد أن «هذا الأمر بات من الممكن تطبيقه فعليا، إذا قرر قادة هذه الدول هذا الأمر ووضعوا الإرادة في هذا الإطار، هو أمر ممكن، ويجب أن نقول: بسم الله، ونبدأ في هذا».

وأضاف أن التحالف يجب أن يرتكز على أساس احترام دول المنطقة لأمن بعضها البعض، ووحدة الأراضي والسيادة، والتعهد المتبادل بهذا، مشددا أن الثقة المتبادلة بين الدول تعد الأساس الذي يمكن من خلاله إنشاء تحالف أمني في هذا الإطار.

ووصف بعض الآراء التي كانت تتحدث عن أن تركيا تنتهج «سياسة عثمانية جديدة» أو عن وجود «ضغط فارسي» نحو الدول العربية، بأنها «نظرة بدائية جدًا»، مؤكدا أن حدود وأوطان الجميع واضحة، و «لا أحد يطمع في أرض دولة أخرى» فالأساس التعاون؛ وليس الاستفراد.

وتابع: «إذا استطاع الآخرون فعل ذلك، فيمكننا أن نقوم بذلك، ورئيس جمهوريتنا يؤمن بهذه الرؤية جدًا ويقدم الدعم السياسي لها، وإن شاء الله سنرى تحقق ذلك في حيواتنا».

وأضاف أن النظام العالمي القائم أثبت «عدم كفاءته وكفايته»، لا سيما في ضوء أزمتي غزة وأوكرانيا، مؤكدا أنه بات «يغذي مزيدا من الأزمات» بدلا من حلها.

وأوضح أن المنظمات والتحالفات الغربية، مثل الاتحاد الأوروبي، قد تكون قادرة على تحقيق الرفاهية لأعضائها؛ لكنها تظل «عاجزة وغير كافية» في حل المشكلات خارج نطاقها، مشددا على ضرورة تطوير الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليصبحا أكثر شمولية وتمثيلا.