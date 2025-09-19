التلفزيون الفلسطيني: الطيران الإسرائيلي يشن أحزمة نارية على غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن الطيران الإسرائيلي يشن "أحزمة نارية" على مدينة غزة.

هذا وقدر جيش الاحتلال أن نحو 480 ألفًا من سكان مدينة غزة قد نزحوا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأجبر جيش الاحتلال الناس على النزوح تحت القصف والطيران.

وأصدر متحدث باسم جيش الاحتلال، تحذيرًا بإخلاء سكان مدينة غزة: "اعتبارًا من هذه اللحظة، شارع صلاح الدين مغلق أمام حركة المرور جنوبًا. سيواصل الجيش عملياته بقوة غير مسبوقة ضد حماس".

وأضاف متحدث الاحتلال أنه "اعتبارًا من هذه اللحظة، يُسمح بحركة المرور جنوبًا فقط عبر شارع الرشيد. حرصًا على سلامتكم، اغتنموا الفرصة وانضموا إلى مئات الآلاف من السكان الذين انتقلوا جنوبًا إلى المنطقة الإنسانية. لا تسمحوا لحماس باستغلالكم كدروع بشرية".

هذا واستشهد 14 فلسطينيا بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وثلاثة شهداء إلى مستشفى المعمداني، فيما وصل 5 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد إلى مستشفى الأقصى.