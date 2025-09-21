مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر تصادم مركبتي توكتوك مع سيارة ملاكي في الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" وسيارة ملاكي في العامرية، غربي الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وخلف خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أنه خلال مرور مركبتي "توكتوك" في الاتجاه المعاكس، اصطدما بسيارة ملاكي، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم نقل الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لاسعافهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.