ضياء رشوان: صمود الشعب الفلسطيني والضغط الدولي دفعا ترامب إلى طرح خطة لوقف الحرب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن المشهد الحالي في القضية الفلسطينية يتسم بتعقيدات عدة، معتبراً أن العامل الدائم والأساسي هو صمود الشعب الفلسطيني، الذي رغم الخلافات الداخلية، يظل بطلًا يستحق التقدير والاحترام.

وأضاف رشوان خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "في ظل هذه الظروف الصعبة التي امتدت لأكثر من عامين، هذا الشعب الفلسطيني أظهر قدرة على الصمود أمام بربرية غير مسبوقة، شخصيًا، أنا أنحني لهذا الشعب، ليس رفعًا للقبعة فقط، بل احترامًا لعزيمته وقوته".

وربط رشوان بين هذا الصمود والضغط الدولي المتزايد، مؤكدًا أن الفلسطينيين لم يستسلموا رغم دعوات البعض لهم بترك القضية، وهو ما جذب انتباه العالم إلى حجم البربرية التي تمارسها إسرائيل، خاصة مع المشاهد الإنسانية المأساوية التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية.

وأشار رشوان إلى أن الموقف العربي كان نقطة تحول مهمة، وقال: "كان خطأ نتنياهو الأكبر قصفه للدوحة، إذ تسبب ذلك في توحد المواقف العربية تجاه القضية، فالخوف من التصعيد وعدم الاستقرار السياسي جعل الجميع يحسبون حسابًا جديدًا، خاصة مع تهديد حزام اقتصادي استراتيجي في الخليج العربي".

كما أشاد رشوان بالدور المصري، وقال: "لولا الموقف المصري، كان التهجير من غزة قد تم في الأسابيع الأولى من العدوان، وكان الفلسطينيون سيجدون أنفسهم بلا مأوى، لكن مصر لعبت دورًا حاسمًا في حماية حقوق الفلسطينيين والحفاظ على استقرار الوضع".

وختم رشوان حديثه بالحديث عن تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضية، قائلاً: "ترامب تحدث عن القضية الفلسطينية دون معرفة حقيقية بها، وعندما بدأ يفهم الأمور بدأت الأمور تتغير، مبادرتنا تتضمن حق العودة، وهذا المفهوم في الفكر الإسرائيلي يُعد إعدامًا لإسرائيل، البند 12 في المبادرة يؤكد أن لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا بذلك، وحق العودة مصطلح محرم حتى في الوسط الإسرائيلي، وليس فقط في اليمين".