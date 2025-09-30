أكسيوس: نتنياهو أدخل تعديلات على خطة ترامب بشأن غزة

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم، إن الصفقة المعروضة حاليا على حركة "حماس" الفلسطينية تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.

وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل تعديلات على بنود الصفقة التي تم التوافق عليها.

وأشار إلى أن نتنياهو ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رئيس فريق التفاوض رون ديرمر، أدخلا التعديلات خلال لقائهما مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتابع الموقع الأمريكي: تمكن نتنياهو خلال اللقاء من تعديل عدد من البنود الأساسية في نص الخطة، ولا سيما ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وتنص خطة ترامب، التي تضم 21 بندا، على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة ونزع سلاح حركة حماس، كما تنص على أن تدار غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسشمى "مجلس السلام" يرأسها ترامب.