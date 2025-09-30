احتفت الإعلامية لميس الحديدي بفوز النادي الأهلي على الزمالك في القمة 131، بهدفين مقابل هدف، قائلة: "عماد النحاس وشه حلو على الأهلي".

وأضافت في برنامجها "الصورة"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الإثنين، أن الإدارة الفنية المصرية دائمًا ما يحالفها الحظ في مباريات الديربي.

وفي تعليق ساخر، علّقت الإعلامية على تصريحات أحد المراسلين الرياضيين الذي رصد حالة حزن تخيم على لاعبي الزمالك، قائلة: "معلش.. قلبي يقطر دما"، في تعليق اشتهر به عمرو أديب؛ في اصطناعه الحزن على نزيف النقاط الذي عانى منه الأهلي خلال جولات الدوري.

قلب الأهلي الطاولة على الزمالك وحقق فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 8 مباريات، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة في صدارة الترتيب من 9 مباريات. وبهذه النتيجة اشتعلت المنافسة على القمة، حيث يأتي المصري في المركز الثاني بـ15 نقطة من 9 مباريات، يليه الأهلي ثالثًا، ثم وادي دجلة رابعًا بنفس الرصيد، في حين يحتل بيراميدز المركز الخامس بـ14 نقطة، رغم أنه لعب 7 مباريات فقط.