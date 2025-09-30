التعليم: إلغاء قصة طموح جارية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إلغاء قصة "طموح جارية" المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي في مادة اللغة العربية، وأوضحت أنه لن يُدرج الكتاب ضمن المناهج أو الامتحانات، وسيتم توزيع 3 درجات الخاصة بطموح جارية درجتان في النحو، ودرجة واحدة توزع على القراءة أو النصوص.

وأشارت الوزارة إلى إعلان خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026، خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويتم تخصيص شهر يناير للمراجعة وامتحانات الترم الأول، بالإضافة إلى اعلان مواعيد التقييمات الأسبوعية.

وقالت الوزارة إن جميع الامتحانات للفصل الدراسي الأول والثاني لجميع الصفوف محررة المحتوى في القراءة والنصوص باستثناء الصف الثالث الإعدادي الذي يطبق عليه المنهج القديم لآخر مرة هذا العام، على أن يتم تطبيق المنهج المطور على الطلاب العام الدراسي المقبل.



