وافقت سينما زاوية على عرض فيلم "اختيار مريم" حرصاً منها على صحة مخرجه محمود يحيى، الذي قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك عقب أزمة نشبت خلال الأيام الماضية بسبب رفض السينما عرض الفيلم، ما دفع المخرج إلى الاعتصام أمام دار العرض، حيث وقع شجار بينه وبين مديرها.

وقالت سينما زاوية في بيان لها: "تابعنا موقف المخرج محمود يحيى واستمراره في الإضراب عن الطعام مطالباً بعرض فيلمه في سينما زاوية".



وجاء في البيان أيضاً: "بعد إصرار المخرج لشهور على إدراج فيلمه ضمن برنامج زاوية، تواصلنا مع شركة توزيع الفيلم واقترحنا عليها تقديم عرض في زاوية من تنظيمها، وهو ما رفضه المخرج. وقد أبلغتنا شركة التوزيع برفض دور العرض الأخرى تقديم الفيلم، وبناءً على ذلك قررنا عرضه في زاوية حرصاً على صحة المخرج وحياته، لا لأي سبب آخر، مع التأكيد على أن مسؤولية توفير فرصة العرض التجاري تقع على عاتق الموزع، لا دار العرض".

وأضاف البيان:

"ندرك أن الوضع القائم يجعلنا من المنافذ القليلة المتاحة أمام العديد من صناع السينما المستقلين، إلا أننا في النهاية دار عرض ومؤسسة ثقافية تسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين تقديم أفلام تتماشى مع ذائقتنا والسياق الذي نعمل فيه. ولا يعني ذلك بالضرورة إدراج أي فيلم تعرضه علينا شركات التوزيع ضمن البرنامج، كما لا ينطوي على أي تقييم سلبي للفيلم نفسه بأي حال من الأحوال".

واختتمت زاوية بيانها قائلة:

"نؤكد على حقنا في برمجة واختيار ما نراه مناسباً لبرنامجنا، الذي لم نتخيل يوماً أن نضطر إلى إدراج فيلم فيه حفاظاً على حياة صانعه، دون أن نكون ملزمين بتبرير قراراتنا لأي طرف. وهذا لا يتعارض مع التزامنا الدائم بدعم المخرجين المستقلين قدر استطاعتنا كجهة عرض".