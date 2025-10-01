رجح رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، الأربعاء، أن يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إفشال الخطة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب التي تشنها تل أبيب منذ عامين على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي مع نتنياهو بالعاصمة واشنطن الاثنين، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز بنود خطته لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس.

وأضاف ترامب أن خطته تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته، تكون مسئولة عن تدريب إدارة للحكم في قطاع غزة، لكنها تستبعد حركة حماس.

وقال باراك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الخطة تُعدّ "نقطة انطلاق ممتازة، لكنها تُمثّل هزيمة قاسية لنتنياهو، وأتوقع أنه سيحاول إفشال الاتفاقات".

وتابع: "بعد انتهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة) سوف تتاح فرصة لتخفيف حدة الصراع في المنطقة".

وبشأن استفحال الإبادة الإسرائيلية بغزة، أوضح باراك أن نتنياهو "قال في لجنة الشؤون الخارجية إنه يجب هدم المباني في غزة حتى لا يتمكن السكان (الفلسطينيون) من العودة"، دون تحديد تاريخ هذه التصريحات التي اعتبرها باراك "جريمة حرب".

وتابع: "ما فعلته إسرائيل في غزة سيُناقش لسنوات".

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بـ3 أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.