مصابون في غزة برصاص الاحتلال مع استمرار انتهاك اتفاق غزة

أصيب مواطنون فلسطينيون، اليوم السبت، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره الثاني، حيث بدأ في 11 أكتوبر الماضي، إلا أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف، وتتواصل عمليات استهداف المدنيين ونسف المنازل، بحسب قناة الغد.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استهدف قناصة الاحتلال عدد من جامعي الحطب شرق المخيم.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وصول مصابين بنيران جيش الاحتلال خارج الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أصيب فلسطيني جراء إطلاق جنود جيش الاحتلال نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بوصول مصاب بنيران جيش الاحتلال وراء الخط الأصفر شرقي مخيم جباليا.

ومنذ الصباح، تتعرض المناطق الشرقية لحيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة إلى قصف مدفعي متواصل، مع عمليات نسف مبانٍ ومنازل سكنية شرق مدنية خان يونس جنوبي القطاع، ترافقها موجات من إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن هذه الجرائم المتواصلة تمثل استخفافا واضحا من الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، وتضاف إلى أكثر من 400 خرق تم رصدها منذ دخول القرار حيز التنفيذ.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 313 شهيدًا، وأكثر من 760 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى 69,546 شهيدًا 170,833 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.