المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش: يجب وضع حد للحرب المأساوية بالسودان

قال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، إنه يجب وضع حدٍّ فوري للحرب الأهلية المأساوية في السودان.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: «لقد دُفعت البلاد نحو الهاوية عندما أطاح الطرفان المتحاربان بالحكومة المدنية.. تُعدّ وحدة السودان وعودة نفوذ الإخوان المسلمين مصدر قلق بالغ».

وتابع: «الطريق إلى الأمام واضح: وقف إطلاق النار الفوري، والمحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان، والوصول الإنساني غير المقيد، والانتقال الموثوق إلى حكومة مدنية مستقلة».

وأمس الجمعة، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية الراهنة إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الاتصال بحث التطورات المأساوية في الحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

ورحب عبد الله بن زايد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروعة التي ترتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.