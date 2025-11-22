سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل أحد عناصر حزب الله اللبناني في غارة نفذها على جنوب لبنان.

وقال بيان لجيش الاحتلال نشره متحدثه للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، إن الجيش أغار على أحد عناصر حزب الله في منطقة بلدة فرون بجنوب لبنان.

وزعم البيان، أن عنصر حزب الله المستهدف دفع طيلة الحرب بمخططات وصفها أدرعي بأنها «إرهابية» ضد إسرائيل وقوات جيشها.

وادعى جيش الاحتلال، أن أنشطة عنصر حزب الله شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وقال إن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.

ولا تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، وتواصل قوات جيش الاحتلال شن عمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في خمس نقاط في جنوب البلاد.