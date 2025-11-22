وزيرة التضامن تعلن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية وتكشف موعد بدء رحلات العمرة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، والتي أسفرت عن اختيار 12 ألف حاج من بين المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي أن إجراء القرعة تم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وأضافت أن الوزارة وفّرت إمكانية الاستعلام الفوري عن النتيجة عبر البوابة الموحدة للحج أو الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية وعضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى جانب ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وممثلي الجمعيات الأهلية، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

كما شارك في المؤتمر أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، الذي استعرض خطة المؤسسة لاستقبال موسم الحج الجديد، بما يشمل ترتيبات الإقامة والتنقلات والخدمات الميدانية المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وشددت وزيرة التضامن على حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل مستوى من التنظيم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن الاستعدادات للموسم تبدأ مبكرًا لضمان توفير خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وأعلنت الوزيرة أيضًا عن بدء المؤسسة القومية لتيسير الحج في تنظيم رحلات العمرة، مشيرة إلى أن أول رحلة ستنطلق مع بداية شهر شعبان، على أن تستمر الرحلات طيلة العام وفق البرامج المعتمدة.

وخلال فعاليات المؤتمر، قامت الدكتورة مايا مرسي بتكريم المؤسسة القومية لتيسير الحج، برئاسة أيمن عبد الموجود، تقديرًا لجهودها في تطوير منظومة خدمة الحجاج وتحسين جودة الأداء خلال المواسم الماضية.