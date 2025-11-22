وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات حياة كريمة ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارته للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وعدد من المشروعات التنموية بمدينة الفيوم الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور قيادات وزارة الإسكان، ومحافظة الفيوم، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة.

أكد وزير الإسكان، أن الزيارة تستهدف دفع معدلات العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات "حياة كريمة"، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الجولة تشمل زيارات ميدانية لتقديم الدعم الفني وحل التحديات بما يضمن تنفيذ الأعمال بكفاءة وسرعة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تتابع باستمرار أعمال البنية الأساسية والخدمات ضمن المبادرة الرئاسية باعتبارها مشروعات استراتيجية لتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

من جانبه، رحب محافظ الفيوم بالوزير، مؤكدا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، خاصةً في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن التعاون بين المحافظة والوزارة يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويتماشى مع توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى المعيشة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروعات مدينة الفيوم الجديدة، حيث بلغت الاستثمارات حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.259 مليار جنيه، كما جرى بحث خطة 2025 - 2026، ومشروعات الطرق والكهرباء والتنسيق الحضري، بالإضافة إلى المشروعات المقترح تنفيذها، ومنها إنشاء كوبري علوي على طريق القاهرة - أسيوط الغربي لربط شرق المدينة بغربها.

كما اطلع الوزير والمحافظ على موقف تنفيذ مشروعات الجهاز المركزي للتعمير ضمن "حياة كريمة" بإجمالي 367 مشروعا، تشمل مجمعات خدمية وزراعية ومراكز شباب وكباري ري ومشروعات للصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي والكهرباء والطرق، حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة استلام المشروعات المنتهية.

وتابع الجانبان مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة، التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 7.83 مليارات جنيه لخدمة 46 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق، وتتضمن 8 محطات معالجة و11 مشروع صرف صحي.

كما تم استعراض منظومة مياه الشرب بالمحافظة التي تضم 10 محطات بطاقة تصميمية 853 ألف متر مكعب في اليوم، وشبكات بطول 5.4 آلاف كيلو متر، بالإضافة إلى منظومة الصرف الصحي المكونة من 146 محطة بطاقة فعلية 320 ألف متر مكعب في اليوم، وشبكات تصل إلى 1369 كيلو متر.

واختتم اللقاء باستعراض مشروعات الإحلال والتجديد التي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي من 2014 حتى 2025، ودورها في تنفيذ مكونات "حياة كريمة" في 63 قرية، بما يشمل شبكات وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المياه الجديدة.