الأربعاء 1 أكتوبر 2025 5:03 م القاهرة
أمريكا: انهيار جزء من مبنى شاهق في نيويورك

الشرطة الأمريكية
نيويورك - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 4:48 م

أفادت إدارة مكافحة الحرائق الأمريكية، اليوم الأربعاء، بانهيار جزء من مبنى سكني شاهق في مدينة نيويورك.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وأضافت أنها تتعامل مع بلاغ عن انفجار غاز أدى إلى انهيار ممر حرق النفايات في مبنى مكون من 20 طابقا في حي برونكس.

وتُظهر لقطات من الموقع مبنى شاهقا انهار أحد أركانه من الطابق الأرضي حتى السطح.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها سكان قريبون سحابة من الغبار تتصاعد فوق المبنى بعد لحظات من الانهيار، الذي وقع حوالي الساعة 8:10 صباحا بالتوقيت المحلي.


