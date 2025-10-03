مصرع طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها وجدتها إثر انهيار عقار قديم بغيط العنب في الإسكندرية

لقيت طفلة، 15 عامًا، مصرعها، وأصيبت شقيقتها، "ووالدتها، وجدتها" في العقدين الثالث والسادس من العمر، وذلك إثر انهيار عقار سكني قديم، مكوَّن من طابقين، كائن في شارع القرنفل، المتفرع من شارع مسجد منطقة غيط العنب، التابع لنطاق حي غرب الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانهيار عقار قديم "مأهول بالسكان".

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي، وسقوط الأسقف الداخلية للطابق الأول على الطابق الأرضي كليًا.

وتم الدفع بفرق الإنقاذ، المزودة بالمعدات الثقيلة، والكلاب المدربة التابعة لقوات الحماية المدنية، حيث تم انتشال 3 أشخاص أحياء، وهم "سيدة مسنة، وابنتها، وحفيدتها طفلة صغيرة"، فيما يجرى البحث لاحتمالية وجود آخرين بين الانقاض.

جري نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة، لاسعافهم، والجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا حول المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ ومنع تزاحم المواطنين، بالتزامن مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي لحماية السكان.

جارٍ العمل على إعداد تقرير اللجنة الهندسية المختصة والمنشآت الآيلة للسقوط، لبيان حالة المباني المحيطة حرصا على سلامة المواطنين، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة كرموز، والعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.