 نوران ماجد تنضم لمسلسل «قتل اختياري» مع أحمد خالد صالح وركين سعد - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 8:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

نوران ماجد تنضم لمسلسل «قتل اختياري» مع أحمد خالد صالح وركين سعد

حسام جودة
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 7:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 7:05 ص

انضمت الفنانة الشابة نوران ماجد إلى أسرة مسلسل قتل اختياري بطولة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة ركين سعد، والذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وتجسد نوران ماجد شخصية طبيبة صيدلانية ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف مشترك بين أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

آخر أعمال نوران ماجد

قدمت نوران ماجد مؤخرًا شخصية "الشيطانة راما" في مسلسل أهل الخطايا، وهو الدور الذي أبرز موهبتها وقدرتها على تجسيد الأدوار الصعبة والمعقدة.

كما تنتظر عرض مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، فادي السيد، مينا نبيل، ونور إيهاب، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك