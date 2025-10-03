نوران ماجد تنضم لمسلسل «قتل اختياري» مع أحمد خالد صالح وركين سعد

انضمت الفنانة الشابة نوران ماجد إلى أسرة مسلسل قتل اختياري بطولة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة ركين سعد، والذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وتجسد نوران ماجد شخصية طبيبة صيدلانية ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف مشترك بين أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

آخر أعمال نوران ماجد

قدمت نوران ماجد مؤخرًا شخصية "الشيطانة راما" في مسلسل أهل الخطايا، وهو الدور الذي أبرز موهبتها وقدرتها على تجسيد الأدوار الصعبة والمعقدة.

كما تنتظر عرض مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، فادي السيد، مينا نبيل، ونور إيهاب، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.