قناة الأهلي تكشف تطورات حالة إمام عاشور

يستعد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، لإجراء فحوصات وتحاليل جديدة، خلال أيام، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

أشارت قناة الأهلي مساء الأربعاء إلى أن إمام عاشور يبقى تحت الملاحظة، وسيخضع للتحاليل والفحوصات الدورية للتعرف على مدى تحسن حالته بعد الإصابة بفيروس (A).

أضافت أن التحاليل التي أجراها إمام عاشور، أظهرت ارتفاعا في الإنزيمات، ولم تصل لمستواها الطبيعي بعد، واللاعب سيجري تحاليل جديدة الأسبوع المقبل، لتحديد موعد عودته للتدريبات".

ولفتت إلى أن اللاعب سيعود للتدريبات بمجرد أن تظهر التحاليل مؤشرات طبيعية في معدل الإنزيمات.

وشارك إمام عاشور، لمباراة واحدة فقط هذا الموسم أمام إنبي، التي انتهت بالتعادل 1-1، يوم الأربعاء الماضي، وأصيب بعدها بوعكة صحية استلزمت حجزه في المستشفى لمدة ثلاثة أيام.

وقبلها غاب "إمام" عن الملاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر بعد إصابته بكسر في الترقوة، استلزمت عملية جراحية، وذلك بعد مباراة إنتر ميامي، منتصف يونيو الماضي، في كأس العالم للأندية.