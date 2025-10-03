 مدبولي: السياحة تسجل أرقاما لم تشهدها مصر في تاريخها.. ونستهدف سائحا ينفق 2000 دولار - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 2:51 ص القاهرة
مدبولي: السياحة تسجل أرقاما لم تشهدها مصر في تاريخها.. ونستهدف سائحا ينفق 2000 دولار

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد شعبان
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 2:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 2:35 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة في مصر يسجل اليوم «أرقاما لم تشهدها مصر في تاريخها».
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى استهداف الدولة تنويع المنتج السياحي لجذب شريحة جديدة من السياحة الشاطئية ذوي الإنفاق المرتفع، وذلك من خلال تقديم منتج سياحي جديد يتوافق مع متطلبات هذه الشريحة.
ونوه أن متوسط إنفاق السائح في مصر كان يتراوح دائما بين 950 إلى 1000 دولار، مضيفا : «اليوم نتحدث عن السائح الذي يأتي لينفق مبالغ أعلى بكثير؛ نتحدث عن سائح يأتي لينفق على الأقل 2000 دولار، وهذا في حد ذاته نقلة نوعية كبيرة جدًا».
وأوضح أن الدولة تستهدف أسواقا ودولا محددة كانت أعداد الزوار القادمين منها «أقل من المنتظر».
وأكد أن هذه الخطة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل في استقطاب أعداد متزايدة من دول شرق آسيا، لتنويع مصادر السياحة التي كانت تعتمد في غالبيتها على أوروبا والدول العربية الشقيقة.
وتوقع أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم في «زيادة حجم كبير من السياح خلال الفترة المقبلة»
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق إيرادات قياسية بقطاع السياحة مع نهاية العام، قائلا: «إذا استمر استقرار الأوضاع الإقليمية خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام؛ فإننا سنسمع عن تحقيق أرقام مفرحة جدًا في قطاع السياحة».

