رغم مرور 64 عامًا على صدور رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس «لا تطفئ الشمس»، فإنها ما تزال تحتفظ بثرائها وحضورها الفني، ما يجعلها قابلة للتحويل إلى أعمال إبداعية جديدة، فقد تحولت الرواية على مدار العقود الماضية إلى فيلم سينمائي عام 1961، ومسلسل درامي عام 2017، قبل أن تصل اليوم إلى خشبة المسرح.

البداية كانت عام 1961 حين قدم المخرج صلاح أبو سيف الرواية في فيلم شهير كتب له السيناريو والحوار حلمي حليم ولوسيان لامبير، وجسّد بطولته نخبة من كبار النجوم بينهم فاتن حمامة، شكري سرحان، عقيلة راتب، أحمد رمزي، ليلى طاهر، عماد حمدي، نادية لطفي، وسميحة أيوب.

وبعد أكثر من نصف قرن، عادت الرواية لتطلّ برؤية جديدة من خلال مسلسل درامي عُرض عام 2017، أخرجه محمد شاكر خضير وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، وشارك في بطولته ميرفت أمين، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، أحمد مالك، فتحي عبد الوهاب، جميلة عوض، وغيرهم.

واليوم، وبعد 64 عامًا على الفيلم، يقدم المخرج إبراهيم أشرف الرواية في عرض مسرحي جديد ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، وذلك في السادسة مساءً على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

المسرحية أعدها دراماتورجيًا محمد يسري، ويشارك في بطولتها مجموعة من الفنانين الشباب، منهم كريم إدريانو، فاطمة الكاشف، عمر روزيق، ريم المصري، نورا المهدي، مهرة، وإيلينا.

جدير بالذكر أن رواية «لا تطفئ الشمس» الصادرة عام 1961، تعد واحدة من أهم أعمال إحسان عبد القدوس، حيث ترصد حياة أم أرملة تدير شؤون أسرتها بعد وفاة زوجها، وتتناول صراعات الأبناء وطموحاتهم ومشكلاتهم العاطفية والإنسانية في ظل التحولات الاجتماعية في مصر آنذاك.