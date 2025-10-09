مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا

عبر مروان عطية، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره بهذه اللحظة التاريخية وأمله في تحقيق نتائج مميزة في المونديال.

وقال عطية في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أفتخر بالتأهل لكأس العالم، ونتمنى أن نقدم أفضل أداء هناك، أحلم أيضًا بالفوز بكأس الأمم الإفريقية، فنحن منتخب كبير وقادر على تحقيق البطولة".

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد الفوز المستحق على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، سجل خلالها إبراهيم عادل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، فيما أحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و84.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليصبح ثالث منتخب إفريقي يحسم تأهله للمونديال بعد المغرب وتونس.

ويعد هذا التأهل هو الرابع في تاريخ الكرة المصرية بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وجاء في نفس اليوم الذي شهد تأهل مصر إلى مونديال روسيا 2018، حين قاد محمد صلاح المنتخب للفوز على الكونغو بركلة جزاء تاريخية في استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر الآن لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.