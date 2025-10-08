الشحات يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى موافقته المبدئية على تجديد عقده مع القلعة الحمراء، لكنه اشترط أن تكون مدة التعاقد الجديد ثلاثة مواسم كاملة.

وأوضح الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" أن إدارة الأهلي تفضل أن يمتد العقد لمدة موسمين فقط، ما جعل المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع.

وأشار إلى أن جلسات التفاوض بين اللاعب ومسؤولي الأهلي تسير في أجواء إيجابية، وسط تفاؤل داخل النادي بإتمام الاتفاق والإعلان الرسمي عن التجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.