 الشحات يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 1:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الشحات يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 12:22 ص

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى موافقته المبدئية على تجديد عقده مع القلعة الحمراء، لكنه اشترط أن تكون مدة التعاقد الجديد ثلاثة مواسم كاملة.

وأوضح الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" أن إدارة الأهلي تفضل أن يمتد العقد لمدة موسمين فقط، ما جعل المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع.

وأشار إلى أن جلسات التفاوض بين اللاعب ومسؤولي الأهلي تسير في أجواء إيجابية، وسط تفاؤل داخل النادي بإتمام الاتفاق والإعلان الرسمي عن التجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك