قبائل حضرموت تسيطر على منشأة نفطية تابعة لشركة PetroMasila في جنوب اليمن

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصادر محلية في اليمن بأن قوات تابعة للقبائل سيطرت على منشأة نفطية بشرق محافظة حضرموت في جنوب اليمن.



وذكر مصدر للوكالة، يوم السبت، أن "حلف قبائل حضرموت" سيطر على منشآت تابعة لشركة PetroMasila شرقي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.



وأضاف المصدر أن قوات القبائل احتلت مواقع حول مقر الشركة النفطية دون أي مقاومة من جانب القوات المكلفة بحماية منشآت الشركة والحقول النفطية التي تعمل فيها.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، الأمر الذي قد أثار رد فعل سلبيا من جانب "حلف قبائل حضرموت"، الذي وصفت تحركات المجلس الانتقالي بأنها "احتلال" يهدف إلى السيطرة على المحافظة وثروتها النفطية.