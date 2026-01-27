ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي للنصب على المواطنين راغبي بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية ومقابلتهم وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة.



وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى قيام تشكيل عصابى يضم 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية ومقابلتهم وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة.

تتبع الأمن، عناصر التشكيل، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 هاتف محمول من متحصلات نشاطهما - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنية مقلدة" – عدد من الأختام والكارنيهات والأوراق والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية- أجهزة "حاسب آلى - لاب توب "- ماكينات الطباعة والتصوير وأداوت القص والتغليف المستخدمة فى النشاط الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها، وقيام أحدهم بتزوير العملات النقدية والمستندات الحكومية لراغبى الحصول عليها بمقابل مالى.

كما أمكن تحديد وضبط 6 أشخاص من عملائهم، وبحوزتهم كارنيهات ومحررات رسمية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وبمواجتهم اعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من المتهمين المذكورين بمقابل مالى.