رئيس لبنان: نأمل بحصول خرق في مبادرتنا لبدء مفاوضات مع إسرائيل

أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، عن أمله بحصول خرق في مبادرته لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

كلام عون جاء خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت، وفدا من "المنبر الوطني للإنقاذ" (أهلي) برئاسة أمين سر المنبر، حارث سليمان، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

وقال عون: "ما من أحد كان يتوقع أن تقع حرب الآخرين من جديد على أرضنا، تلك الحرب التي ليس لنا علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف أن "البعض يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل".

عون أعرب عن أمله في "أن يحصل خرق في المبادرة التي أطلقناها، لكي نوقف الخسارة اليومية بحق جميع اللبنانيين في أرضهم وأرزاقهم وأبنائهم".

ولفت إلى أنه "ليس هناك من أفق عسكري ممكن، وكلما تأخرنا كان الضرر والدمار أكبر".

وفي 9 مارس الجاري، دعا الرئيس اللبناني إلى بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، ضمن مبادرة تقوم على إرساء هدنة كاملة توقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده.

وتتضمن المبادرة تقديم دعم لوجستي ضروري للجيش، "لتمكينه من السيطرة على مناطق التوتر الأخير، ومصادرة كل سلاح منها، ونزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته".

وتأتي المبادرة بينما بدأ "حزب الله" في 2 مارس، استهداف مواقع عسكرية لإسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضمن عدوان مستمر على إيران منذ 28 فبراير الماضي.

ووسعت إسرائيل غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي لبنان، وبدأت في اليوم التالي توغلات برية محدودة في الجنوب، لكن "حزب الله" أعلن تصدي مقاتليه لها.

وأسفر العدوان المتواصل على لبنان عن أكثر من 830 ألف نازح و850 شهيدا، بينهم 107 أطفال و66 امرأة، بالإضافة إلى 2105 جرحى، بحسب السلطات اللبنانية الأحد.